Laut Ukraine gibt es keine Einigung auf Fluchtkorridor aus Stahlwerk in Mariupol

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat russischen Darstellungen widersprochen, dass sich in der belagerten Hafenstadt Mariupol Zivilisten über einen Fluchtkorridor in Sicherheit bringen könnten. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk erklärte, eine entsprechende Vereinbarung mit Moskau über einen Fluchtweg ab heute Mittag aus dem Stahlwerk Asowstal gebe es nicht. Das hatte Russland vorher behauptet und eine Feuerpause ab 13 Uhr angekündigt. Wereschtschuk schrieb auf dem Nachrichtenkanal Telegram, ein Korridor könne erst nach einem Abkommen beider Seiten geöffnet werden, denn nur dann sei er auch sicher. Derweil hat Russland 40 deutsche Diplomaten zu sogenannten unerwünschten Personen erklärt und damit deren Ausweisung verfügt. Gleichzeitig wurde dem deutschen Botschafter in Moskau eine Protestnote gegen die Ausweisung von genauso vielen russischen Diplomaten aus Deutschland vor rund drei Wochen übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 16:00 Uhr