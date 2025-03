Laut Trump ist Selenskyj zur Unterzeichnung von Rohstoffabkommen bereit

Washington: Nach Angaben von US-Präsident Trump ist sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit. Trump sagte in seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses, er habe von Selenskyj einen Brief erhalten. Darin sichere der ukrainische Präsident zu, so schnell wie möglich verhandeln zu wollen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Wie Trump weiter sagte, wolle Kiew nun auch das Rohstoffabkommen mit den USA unterzeichnen. Selenskyj hatte kurz vor der Rede Trumps in den sozialen Medien betont, diesen Schritt jederzeit zu tun. Auch werde die Ukraine einer Waffenruhe in der Luft und zur See sofort zustimmen, wenn Russland das Gleiche tue, so Selenskyj. - Am vergangenen Freitag hatte es im Weißen Haus einen Eklat vor der Weltpresse gegeben. Trump und sein Stellvertreter Vance warfen Selenskyj dabei unter anderem vor, keinen Frieden für sein Land zu wollen.

