Laut Studie gibt es für Firmen in Bayern kaum Glasfaseranschlüsse

München: Außerhalb der Städte vermissen viele Firmen in Bayern einen schnellen Internet-Anschluss. Laut einer Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft haben auf dem Land nur 16 Prozent der Unternehmen einen Glasfaseranschluss. Der Freistaat liegt damit deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von etwa 26 Prozent. Ähnlich ist die Situation bei privaten Haushalten. In den Städten dagegen haben 41 Prozent der Unternehmen einen Glasfaseranschluss, da steht Bayern im Bundesvergleich deutlich besser da. Außerdem kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das Förderprogramm des Freistaats bei langsameren Verbindungen erhebliche Fortschritte in der Fläche gebracht hat und dass auch die Mobilfunkversorgung gut ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 09:00 Uhr