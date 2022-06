Laut Studie fehlen bis zu 50.000 Pflegekräfte auf Intensivstationen

Scholz kündigt Lieferung von Flugabwehrsystem an die Ukraine an

Berlin: Die Ukraine soll in den kommenden Wochen ein Flugabwehrsystem aus Deutschland erhalten. Das hat Bundeskanzler Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag angekündigt. Dabei handelt es sich um das Luftverteidigungssystem Iris-T, das Scholz zufolge das modernste ist, das Deutschland besitzt. Zusätzlich soll ein Ortungsradar an die ukrainischen Streitkräfte geliefert werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Deutschland außerdem vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr abgeben. Zuvor hatte Oppositionsführer Merz von der CDU dem Kanzler vorgeworfen, seinen Ankündigungen keine Taten folgen zu lassen. Von Scholz' "Zeitenwende" bleibe nichts außer neuen Schulden. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel kritisierte, die Bundesregierung gebe das Geld für unsinnige Vorhaben aus - dazu zählte sie auch Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Linke nannte den Haushaltsentwurf unsozial und zutiefst ungerecht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 13:45 Uhr