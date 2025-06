Laut Streeck muss Handynutzung erlernt werden

Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, will stärker gegen die Digitalsucht bei Minderjährigen vorgehen. Dafür plant er eine enge Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Gesundheitsministerium. Im BR sagte Streeck, es müsse mehr Aufklärung geben. Jedes vierte Kind in Deutschland kann nach seinen Worten nicht gut mit Social Media oder anderen Medien umgehen. Seiner Ansicht nach braucht es Aufklärung. Handys in Schulen zu verbieten, davon hält er nichts. Mediennutzung sei wichtig fürs Weiterkommen, sie müsse aber erlernt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 16:00 Uhr