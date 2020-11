Laut Spahn noch keine Trendwende bei Corona

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach anderthalb Wochen Teil-Lockdown gibt Gesundheitsminister Spahn noch keine Entwarnung. Angesichts von mehr als 18.000 Corona-Neuinfektionen sei es zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, sagte Spahn bei N-TV. Die Dynamik des Infektionsgeschehens hat sich seinen Worten zufolge aber in den vergangenen Tagen deutlich verringert. Am Montag wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten, wie es weitergeht. Die Kanzlerin rechnet damit, dass die zweite Corona-Welle Deutschland noch länger beschäftigt, vor allem weil sie in die Wintermonate falle. Bei den Neuinfektionen liegt der oberbayerische Landkreis Traunstein weiterhin deutschlandweit an der Spitze. Das Landratsamt meldete am Nachmittag, dass die Zahl der positiv getesteten Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche erstmals über 400 gestiegen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr