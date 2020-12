Laut Söder gilt Ausgangssperre auch über Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Vormittag berät das Kabinett darüber, wie der Beschluss von Bund und Ländern zu einem harten Lockdown in Bayern umgesetzt wird. Zuvor hat Ministerpräsident Söder deutlich gemacht, dass die Ausgangssperre nicht nur an Silvester, sondern auch über die Weihnachtsfeiertage gilt. Dem BR sagte Söder, die gelockerten Kontaktbeschränkungen über die Feiertage blieben aber bestehen - jeder darf in seinem Haushalt vier weitere enge Familienmitglieder empfangen - Kinder nicht mitgerechnet. Ab Mittwoch schließen auch Schulen und Kitas; wer Anspruch auf Notbetreuung hat, werde heute geklärt, so Söder weiter. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger befürwortet grundsätzlich die strengeren Corona-Regeln in Bayern. Das erneute Herunterfahren der Wirtschaft sieht der Freie-Wähler-Chef aber kritisch. Im Gespräch mit dem BR sagte Aiwanger, irgendwann stelle sich die Frage, ob zusperren und entschädigen der richtige Weg ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 10:00 Uhr