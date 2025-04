Laut Sipri-Institut rüstet die Wet immer schneller auf

Stockholm: Die Welt rüstet in zunehmendem Tempo auf. Zu diesem Schluss kommt das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm. Insgesamt haben die Staaten weltweit im vergangenen Jahr etwa 2,7 Billionen US-Dollar in ihre Streitkräfte investiert. Das sind 9,4 Prozent mehr als 2023. Das Budget sei in allen Weltregionen gewachsen, besonders aber in Europa und dem Nahen Osten, so Sipri. Deutschland habe seine Investitionen um 28 Prozent auf mehr als 88 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit ist Deutschland das erste Mal seit der Wiedervereinigung das Land in Westeuropa mit den höchsten Militärausgaben, so die Sipri-Forscher.

