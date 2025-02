Laut Selenskyj reist in Kürze eine US-Delegation in die Ukraine

Kiew: Der ukrainische Präsident hat angekündigt, dass noch in dieser Woche hochrangige Unterhändler des US-Präsidenten Trump in die Ukraine reisen werden. Wer genau zu diesem Team dazugehört, sagte Selenskyj nicht. Ende der Woche ist zudem ein Treffen zwischen Selenskyj und US-Vizepräsident Vance im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz geplant. Außerdem beginnt US-Verteidigungsminister Hegseth morgen in Deutschland seine Europa-Reise.

