Laut Scholz wird die gemeinsame EU-Schuldenaufnahme Bestand haben

23.08.2020 03:00 Uhr

Essen: Die gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa wegen der Corona-Krise ist nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Scholz keine krisenbedingte Eintagsfliege. Der Wiederaufbaufonds sei "ein echter Fortschritt für Deutschland und Europa", der sich nicht zurückdrehen lasse, sagte der SPD-Kanzlerkandidat der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Essen). Nun werde zwangsläufig - so Scholz - auch über gemeinsame Einnahmen der EU zu sprechen sein, etwa durch den Emissionshandel im Schiffs- und Luftverkehr oder bei der Besteuerung von Finanztransaktionen und digitalen Plattformen. - Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer hatten sich vor einem Monat auf ein Corona-Krisenprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro geeinigt. Die EU nehme erstmals gemeinsame Schulden auf, setze diese gezielt gegen die Krise ein und verpflichte sich zugleich, bald mit der Rückzahlung zu beginnen: "All das sind tiefgreifende Veränderungen, vielleicht die größten Veränderungen seit Einführung des Euro", sagte der Finanzminister.

