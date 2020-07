Laut RKI wieder weniger Neu-Infizierte

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder langsamer als in den letzten Tagen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 305 neue Fälle - gestern waren es 781. Nach dem Anstieg in der vergangenen Woche hatten Experten und Politiker vor der Gefahr einer zweiten Welle gewarnt. Dazu könnten auch Rückkehrer aus Urlaubsgebieten beitragen, in denen die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 06:00 Uhr