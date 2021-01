Laut RKI sind inzwischen mehr als 160-tausend Deutsche geimpft

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als 160-tausend Menschen in Deutschland sind bislang gegen das Coronavirus geimpft worden. Dem Robert-Koch-Institut wurden bis zum Mittag 165.575 Impfungen gemeldet - das sind fast 32-tausend mehr als gestern. Zum Vergleich: In Großbritannien, wo der Impfstoff von Biontech und Pfizer schon seit Anfang Dezember zugelassen ist, haben ihn schon fast 950-tausend Menschen erhalten. Biontech-Chef Sahin hat sich über die zögerlichen Bestellungen der EU gewundert. Sahin sagte dem "Spiegel", in Europa sei der Prozess nicht so schnell und gradlinig abgelaufen wie in anderen Ländern - was auch am Mitspracherecht der einzelnen Mitgliedsstaaten gelegen habe. Das Mainzer Unternehmen versucht nach eigenen Angaben, noch mehr Corona-Impfstoff zu produzieren. Ende Januar soll es Klarheit über den genauen Umfang geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 16:45 Uhr