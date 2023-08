Laut Pentagon ist das Flugzeug mit Prigoschin nicht durch eine Rakete abgestürzt

Washington: Die USA sehen keine Hinweise auf einen Abschuss des Flugzeugs mit Wagner-Chef Prigoschin an Bord durch eine Boden-Luft-Rakete. Ein Pentagon-Sprecher sagte, solche Berichte seien falsch. Das US-Verteidgungsministerium könne keine Angaben zur Absturzursache machen. Das Flugzeug war vor zwei Tagen in der russischen Region Twer abgestürzt. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums überlebte keiner der zehn Menschen an Bord. Der russische Präsident Putin, den Prigoschin im Juni mit einer kurzzeitigen Rebellion offen herausgefordert hatte, bezeichnete Prigoschin als einen fähigen Mann, der aber schwere Fehler begangen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 08:00 Uhr