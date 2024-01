Laut Oxfam-Studie wird Kluft zwischem Arm und Reich immer größer

Berlin: Laut einer neuen Studie der Hilfsorganisation Oxfam wird die Kluft zwischem Arm und Reich immer größer. Demnach haben die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt, von 405 Milliarden US-Dollar auf knapp 870 Milliarden. Die Ärmsten der Welt - fast fünf Milliarden Menschen - hätten in diesem Zeitraum hingegen 20 Milliarden US-Dollar Vermögen verloren, so die Studie. In Deutschland ist das Gesamtvermögen der fünf reichsten Personen seit 2020 inflationsbereinigt laut Studie um rund drei Viertel gestiegen. Angesichts dieser Entwicklung fordert die Vorstandsvorsitzende von Oxfam Deutschland, Altinisik, eine Besteuerung hoher Vermögen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 07:00 Uhr