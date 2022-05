Laut Moskau ist Mariupol komplett unter russischer Kontrolle

Unwetter sorgen für Zerstörungen und Verletzte in NRW und Bayern

Paderborn: Starke Unwetter haben am späten Nachmittag und am Abend in Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht: In Nordrhein-Westfalen war vor allem der Raum Paderborn betroffen, wo mindestens 30 Menschen verletzt wurden. Auch in Lippstadt wurden Dächer zerstört und stürzten Bäume um. Im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis starb ein Mann, als er einen unter Wasser stehenden Keller betrat und einen Stromschlag erlitt. In Bayern sorgten Unwetter in Mittelfranken und der Oberpfalz für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehren. Im Landkreis Roth stürzte am Großen Brombachsee eine Hütte ein. Nach Angaben der Polizei wurden 14 Menschen verletzt. Im Raum Nürnberg sorgen derzeit umgestürzte Bäume für Behinderungen im Bahnverkehr. In Amberg waren einige Straßen überflutet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2022 23:45 Uhr