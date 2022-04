Laut Kultusministerium geht die Zahl der Corona-erkrankten Schüler zurück

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die wegen Corona nicht am Präsenz-Unterricht teilnehmen, geht offenbar zurück. Das Kultusministerium in München nennt für die vergangene Woche eine Zahl von 70.000 - das sind 10.000 weniger als in der Woche zuvor. Rund drei Viertel von ihnen seien wegen eines positiven Tests nicht in den Unterricht gekommen, ein Viertel war in Quarantäne. Insgesamt versäumten damit rund 4,5 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler den Präsenz-Unterricht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 13:00 Uhr