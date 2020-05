Laut Innenministerkonferenz sollte sich AfD von weiteren Politikern trennen

Demos gegen Corona-Auflagen verlaufen friedlich

München: In mehreren Städten in Bayern demonstrieren Menschen gegen corona-bedingte Beschränkungen. In Nürnberg versammelten sich an der Meistersingerhalle etwas mehr als die zugelassenen 500 Teilnehmer. Die Polizei verhängte einen Einlassstopp und wies Demonstranten ab, was einige Teilnehmer mit "Buh"-Rufen kommentierten. Ein spontaner Demonstrationszug Richtung Wöhrder Wiese wurde laut Polizei gestoppt. Zu einer Kundgebung auf der Münchner Theresienwiese waren weit mehr als die erlaubten 1.000 Demonstranten gekommen. Auch hier riegelte die Polizei den Platz sowie die umliegenden Straßen ab. Die Beamten trugen Protestierende am Rande des Geländes weg. In Augsburg fand eine größere Demo auf dem Plärrergelände statt. Bislang verliefen alle Kundgebungen und Gegendemonstrationen im Freistaat friedlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 17:00 Uhr