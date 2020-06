Laut Ifo-Institut gibt es in immer mehr Wirtschaftszweigen Kurzarbeit

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Zuge der Corona-Krise gibt es nach Angaben des Ifo-Instituts in immer mehr Wirtschaftsbereichen Kurzarbeit. Nach einer Umfrage der Münchner Wirtschaftsforscher gingen im Gastgewerbe im vergangenen Monat fast 800.000 Personen in Kurzarbeit. Das sind mehr als 70 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Im Fahrzeugbau waren es demnach mehr als 510.000 Menschen oder 46 Prozent. Die Zahl im Autohandel geben die Ifo-Experten mit fast 290.000 Betroffenen an, was rund 44 Prozent der Branche entspricht. Vergleichweise wenig Kurzarbeit gibt es den Angaben zufolge im Baugewerbe und im Finanz- und Versicherungsgewerbe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 10:00 Uhr