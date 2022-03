Laut IAEA keine erhöhte radioaktive Strahlung in der Ukraine messbar

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben das Atomkraftwerk Saporischschja besetzt. Die Atomaufsichtsbehörde des Landes erklärte, das Betriebspersonal kontrolliere aber weiter die Anlage und gewährleiste den Betrieb. In der Nacht war das AKW von russischen Panzern beschossen worden. Ein Gebäude auf dem Gelände war in Brand geraten. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA erklärte vor wenigen Minuten, es sei keine Radioaktivität ausgetreten, Reaktoren und die Sicherheitssysteme wurden nicht beschädigt. Regierungen weltweit zeigten sich besorgt. Chinas rief dazu auf, eine weitere Eskalation zu verhindern und die Sicherheit der nuklearen Einrichtung zu gewährleisten. Der britische Premierminister Johnson will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen. Und Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, der Vorfall zeige die Rücksichtslosigkeit, mit der der Krieg geführt werde und wie wichtig es sei, ihn zu beenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 11:00 Uhr