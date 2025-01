Laut Herrmann kann das Ankerzentrum Bamberg nicht geschlossen werden

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat sich dagegen ausgesprochen, das Ankerzentrum in Bamberg Ende des Jahres zu schließen. In einem Brief an den Oberbürgermeister begründete er das unter anderem damit, dass die Stadt kein schlüssiges dezentrales Unterbringungskonzept vorgelegt habe. Die Stadt warf daraufhin der Staatsregierung glatten Wortbruch vor.

