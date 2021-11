Laut Gesundheitsministerium wurden keine Patienten in andere Länder verlegt

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz der angespannten Lage auf den Intensivstationen sind noch keine Patienten in andere Bundesländer verlegt worden. Das versicherte das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage. Das zwischen den Bundesländern abgestimmte Verfahren zur geordneten Übernahme von Patienten sei bislang nicht aktiviert worden, heißt es in der Stellungnahme. Nach Kenntnis des Ministeriums habe es auch keine Verlegungen ins Ausland gegeben. Wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten ist in 22 Städten und Kreisen in Bayern kein einziges Intensivbett mehr frei. Kritisch ist die Lage mittlerweile auch in München. In der Landeshauptstadt sind 436 von 452 Intensivbetten belegt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 22:45 Uhr