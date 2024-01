Laut Gaza-Behörden seit Beginn des Krieges mehr als 25.000 Tote

Gaza: Im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind nach Angaben der Behörden im Gazastreifen bisher mehr als 25.000 Palästinenser getötet worden. Wegen der vielen toten Zivilisten und der massenhaften Zerstörung in dem Gebiet hat UN-Generalsekretär Guterres Israel erneut scharf kritisiert. Bei einem Entwicklungsländer-Gipfel in der ugandischen Hauptstadt Kampala sagte er, die Folgen der israelischen Militär-Einsätze seien herzzerreißend und völlig inakzeptabel. Israel hat im Lauf des Tages seine Luftangriffe auf den Küstenstreifen fortgesetzt. Über mögliche Initiativen für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts wollen die Außenminister der EU-Staaten an diesem Montag in Brüssel mit Kollegen aus dem Nahen Osten beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 21:30 Uhr