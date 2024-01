Laut Gaza-Behörden seit Beginn des Krieges mehr als 25.000 Tote

Gaza: Im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind nach Angaben der Behörden im Gazastreifen bisher mehr als 25.000 Palästinenser getötet worden. Wegen der vielen toten Zivilisten und der massenhaften Zerstörung in dem Gebiet hat UN-Generalsekretär Guterres heute Israel erneut scharf kritisiert. Bei einem Entwicklungsländer-Gipfel in der ugandischen Hauptstadt Kampala sagte er, die Folgen der israelischen Militär-Einsätze seien herzzerreißend und völlig inakzeptabel. Israel hat auch heute seine Luftangriffe auf den Küstenstreifen fortgesetzt. Über mögliche Initiativen für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts wollen die Außenminister der EU-Staaten ab morgen in Brüssel mit Kollegen aus dem Nahen Osten beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 19:00 Uhr