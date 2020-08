Laut Europol kommt immer mehr Kokain nach Europa

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Einschätzung der Polizeibehörde Europol könnte es im laufenden Jahr einen Rekord beim Schmuggel von Kokain in die EU geben. Wie ein Sprecher der Behörde der "Welt am Sonntag" erklärte, deuten darauf unter anderem jüngste Sicherstellungen in Belgien und den Niederlanden hin. Nachdem 2019 in Deutschland soviel Kokain wie nie zuvor sichergestellt wurde, hält der Trend laut Bundeskriminalamt auch in diesem Jahr an. Trotz der Fahndungserfolge seien die Preise stabil geblieben. Das zeige, dass die Verfügbarkeit von Kokain stetig anwachse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 03:00 Uhr