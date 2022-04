Laut EuGH ist flächendeckende Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig

Von der Leyen und Außenbeauftragter Borrell reisen nach Kiew

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Außenbeauftragte Borrell wollen noch diese Woche zu Gesprächen mit Präsident Selenskyj nach Kiew reisen. Das Treffen, so hieß es, finde noch vor der für Samstag in Warschau geplanten Geberkonferenz für die Ukraine statt. Unabhängig davon will auch Österreichs Bundeskanzler Nehammer in den nächsten Tagen nach Kiew fahren. In einem Telefonat hatte von der Leyen gestern dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Unterstützung der EU bei der Aufklärung der Gräueltaten in dem Kiewer Vorort Butscha zugesichert. Demnach will Brüssel ein eigenes Ermittlungsteam in die Ukraine entsenden, das zusammen mit anderen internationalen Experten Beweise für den Vorwurf eines Kriegsverbrechens in Butscha durch russische Truppen sammeln sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 14:00 Uhr