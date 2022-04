Laut EuGH ist flächendeckende Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig

Von der Leyen und Borrell reisen nach Kiew

Kiew: EU-Kommissionschefin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell wollen noch in dieser Woche in die ukrainische Hauptstadt reisen, um Präsident Selenskyj zu treffen. Das Gespräch soll noch vor der für Samstag in Warschau geplanten Ukraine-Geberkonferenz stattfinden. Dort soll Geld für die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen des Ukraine-Kriegs gesammelt werden. Derweil weisen immer mehr europäische Staaten russische Diplomaten, wegen des Verdachts der Spionage aus. Nach Deutschland haben auch Dänemark und Italien russische Vertreter des Landes verwiesen. Trotz des Funds hunderter Leichen in Butscha bei Kiew ist der ukrainische Präsident Selenskyj weiter bereit, mit Moskau zu verhandeln. Dies sei zwar schwer, aber die einzige Option, sagte Selenskyj. Nach russischen Angaben laufen derzeit wieder Gespräche im Video-Format.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 13:00 Uhr