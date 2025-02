Laut einer Studie hat Deutschland hat seine Ressourcen verspielt

Berlin: Deutschland hat sich laut einer internationalen Studie zu lange auf seinen Erfolgen ausgeruht. Deshalb, so die Autoren der Untersuchung, befinde sich das Land jetzt in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Selbstzufriedenheit der Merkel-Ära, so deren Schluss, hole Deutschland nun ein. Für die derzeitige Krise, so die Studie, seien vier Hauptursachen verantwortlich. So hätten fehlende Investitionen das Wachstum gebremst und die wirtschaftliche Schieflage den sozialen Zusammenhalt geschwächt. Beim Thema Migration sei Zuwanderung einerseits entscheidend für das Wirtschaftswachstum, andererseits zum politischen Konfliktherd geworden. Zudem habe Deutschland eine zu große Abhängigkeit von anderen Staaten entwickelt, zum Beispiel von Russland von der Energieversorgung.

