Laut DKG verschärft sich Personalmangel in Kliniken

Berlin: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagt einen zunehmenden Mangel an Pflegekräften in den Kliniken. Wie DKG-Chef Gaß sagte, bestehen derzeit praktisch keine Reserven, um Personalausfälle auszugleichen. Im vergangenen Jahr konnten demnach 8.000 Stellen auf Intensivstationen nicht besetzt werden, auf Normalstationen seien es 14.000 Stellen gewesen. (STOPP) Viele Beschäftigte hätten sich in den Ruhestand oder Elternzeit verabschiedet, viele andere hätten aber auch wegen Arbeitsüberlastung gekündigt, so Gaß.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 06:00 Uhr