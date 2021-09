Laut DGB-Chef Hoffmann vertritt die Lokführergewerkschaft Partikular-Interessen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert den Streik der Lokführergewerkschaft GDL, der heute beim Personenverkehr in den dritten Tag geht. DGB-Chef Hoffmann sagte in einem Interview, es gehe um die Interessen einer einzelnen Berufsgruppe, die gegen das Gesamtinteresse aller Bahn-Beschäftigten durchgesetzt werden sollten. Die Differenzen zwischen der Gewerkschaft und der Bahn seien "nicht sehr groß", so Hoffmann, trotzdem weigere sich GDL-Chef Weselsky weiter, zu verhandeln. Ihm gehe es nicht um Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern darum, den Einfluss seiner Gewerkschaft zu vergrößern. Die GDL gehört nicht zum DGB, sondern zum DBB-Beamtenbund.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 08:00 Uhr