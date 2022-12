Laut der Wirtschaftsweisen Grimm gibt es nicht nur einen Fachkräftemangel

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Wirtschaftsweise Grimm hat dafür geworben, beim Thema Fachkräftemangel umzudenken. Im BR-Fernsehen betonte sie, dass in Deutschland nicht nur qualifiziertes Personal fehlt, sondern es ganz allgemein zu wenige Arbeitskräfte gibt. Jedermann werde gebraucht, so die Wirtschaftsprofessorin. Um den demografischen Wandel in den Griff zu bekommen, müssten 1,5 Millionen Menschen jährlich zuwandern. Damit das gelingt, verlangte sie weniger strenge Voraussetzungen der Behörden. So stellte sie infrage, dass Berufs- und Bildungsabschlüsse genau gleichwertig sein müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 14:00 Uhr