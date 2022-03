Laut chinesischen Staatsmedien hat niemand den Flugzeugabsturz überlebt

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Nach dem Absturz eines Flugzeugs mit 132 Insassen in China sind in dem Wrack keine Überlebenden gefunden worden. Das berichtet das chinesische Staatsfernsehen. Hunderte Rettungskräfte hatten die Absturzstelle abgesucht. Warum die Maschine der China Eastern abstürzte, ist noch unklar. Die Fluggesellschaft erteilte nach dem Unglück ein Startverbot für Flugzeuge vom selben Typ. China ist für seinen hohen Standard in der Luftfahrt bekannt. Der Aufprall der Boeing 737-800 in den Bergen im Süden des Landes löste ein Feuer aus, das so groß war, dass es auf Satellitenaufnahmen zu sehen war.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 04:00 Uhr