Laut Bundesagentur für Arbeit sind 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit

Bund und Länder geben laut FDP bei Corona-Lockerungen keine klare Perspektive

Berlin: Der FDP-Vorsitzende Lindner hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zu Lockerungen in der Corona-Krise kritisiert. Die Ergebnisse brächten keine klare Perspektive, sagte Lindner. Die Bereiche Bildung, Gastronomie und Bundesliga würden weiter nur vertagt. Andere Länder in Europa wie Österreich seien wesentlich schneller als Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, dass Spielplätze, Museen und Zoos geöffnet werden sollen. Auch Gottesdienste sind wieder erlaubt. Allerdings sollen in allen Bereichen strenge Hygieneregeln beachtet werden. Ministerpräsident Söder will in der kommenden Woche entscheiden, wie die Vorgaben in Bayern umgesetzt werden. Offen bleibt nach den heutigen Entscheidungen, wann es weitere Öffnungen für Schulen und Kitas geben wird. Auch die Betreiber von Hotels und Restaurants wissen nicht, wann sie wieder öffnen können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 21:45 Uhr