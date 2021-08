Laut BR-Recherchen illegale Entsorgung von Schlachtabfällen in Biogas-Anlagen

Nachrichtenarchiv - 31.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In drei bayerischen Biogas-Anlagen sind offenbar illegal Schlachtabfälle entsorgt worden. Wie Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergaben, ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften gegen Betreiber. Demnach wurden dort Schlachtabfälle entsorgt, obwohl es dafür keine Genehmigung gab - oder in einem größeren Umfang als erlaubt. Aus mindestens zwei Anlagen gerieten ungeeignete Gär-Reste demnach als Dünger auf Felder. Branchenkenner verweisen darauf, dass die Entsorgung dieser Abfälle ein lukratives Geschäft ist. Einen ausführlichen Bericht sendet das Erste heute Abend um 21.45 Uhr in Report München.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2021 17:00 Uhr