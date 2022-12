Laut BR-Recherche können Verkehrs-Ampeln manipuliert werden

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Viele Verkehrsampeln in Deutschland können manipuliert werden. Der BR, der NDR und das Computermagazin c’t haben herausgefunden, dass die meisten Ampeln durch analoge Funksigale gesteuert werden, die gehackt werden können. Auch Busse nutzen beispielsweise analoge Signale, um schneller durch den Verkehr zu kommen. Eine Umfrage unter den 80 größten Städten zeigt, dass fast kein Ort bei der Ampelsteuerung auf digitale Technik setzt, die besser verschlüsselt werden kann. In der Praxis heißt das, dass IT-Experten den Verkehr lahmlegen können. Matthias Fischer, Experte für kritische Infrastruktur an der Uni Hamburg, sagte dem BR, es sei unverständlich, dass die analoge Technik ohne Sicherheitsmaßnahmen nach wie vor so breit eingesetzt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 07:00 Uhr