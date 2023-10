Laut BGH müssen Warnhinweise auf Zigarettenautomaten deutlich sichtbar sein

Karlsruhe: Zigarettenautomaten an Supermarktkassen müssen auf ihren Auswahltasten Warnhinweise haben, wenn man die Schockfotos auf den Packungen nicht sehen kann. Das haben die höchsten Zivilrichter am Bundesgerichtshof jetzt entschieden. Geklagt hatte die Nichtraucherinitiative Pro Rauchfrei aus München und das über mehrere Instanzen. Das BGH-Urteil ist für sie ein Teilerfolg. Die Initiative hatte sich daran gestört, dass man an den Automaten die Schockbilder auf den Packungen nicht sehen konnte und es auch sonst keine Hinweise auf die Gesundheitsgefährdung gab. Gerichte, wie der Europäische Gerichtshof, sahen darin keinen Verstoß gegen das EU-weite Verdeckungsverbot der Warnhinweise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 09:45 Uhr