Laut Bahn normalisiert sich der Verkehr allmählich wieder

Berlin: Nach dem Sturmtief "Zoltan" hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben die meisten Schäden beseitigt. Ein Bahnsprecher teilte mit, der Regionalverkehr fahre wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiere sich allmählich. Allerdings sind zahlreiche Verbindungen noch eingeschränkt oder werden umgeleitet, beispielsweise zwischen Kassel und München. Da die Zugbindung sturmbedingt für viele Strecken aufgehoben wurde, sind die Züge auch wegen der bevorstehenden Feiertage heute sehr stark ausgelastet. Die Bahn hat auch eine Sonderhotline eingereichtet. Nach dem Sturmtief Zoltan werden heute in einigen Teilen Deutschlands heftige Regen - oder Schneefälle erwartet. In Bayern bleiben einige Lifte gesperrt - zum Beispiel im Sudelfeld und am Spitzingsee. Auch der Nymphenburger Schlosspark in München ist heute und morgen geschlossen. .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 09:00 Uhr