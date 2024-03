Laut Bahn fahren 20 Prozent der Fernzüge

München: Der sogenannte Grundfahrplan während des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL läuft laut Deutscher Bahn in Bayern stabil. Demnach fahren rund 20 Prozent der Fernzüge. Im Regionalzugverkehr ist die Situation dagegen sehr unterschiedlich, beispielsweise ist das Angebot laut Bahn in Franken und im Nordosten Bayerns sehr ausgedünnt. Der Zugverkehr zwischen München und Garmisch-Partenkirchen laufe dagegen im Stundentakt. Auch bei den S-Bahnen in Nürnberg und München fahren die Züge ebenfalls stündlich. Die Bahn rät Fahrgästen weiterhin, sich vorab zu informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 12:00 Uhr