Laut BA-Chefin Nahles nimmt Interesse an Kurzarbeit wieder zu

Nürnberg: In der Energiekrise setzen die Firmen wieder mehr auf Kurzarbeit. Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es erkundigten sich immer mehr Unternehmen danach, unter welchen Bedingungen sie Kurzarbeit anmelden könnten. Laut Nahles droht eine Rezession. Die ehemalige-SPD-Chefin hält den Arbeitsmarkt aber derzeit noch für robust. Nach ihren Worten gibt es in Deutschland in vielen Bereichen Fachkräftemangel, sodass es immer noch zahlreiche offene Stellen gebe.

