Laut ARD-Deutschlandtrend schränkt Mehrheit der Bürger an Weihnachten Kontakte ein

Nachrichtenarchiv - 27.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Pandemie wollen nach den Zahlen des ARD-Deutschlandtrends knapp drei Viertel der Menschen an Weihnachten Besuche und Kontakte zu ihrer Familie einschränken. 73 Prozent der Befragten gaben an, dies - wörtlich - etwas zu tun. 17 Prozent wollen demnach, die Verwandtschaftsbesuche über die Feiertage stark einschränken. 23 Prozent planen nach den Zahlen des Deutschlandtrends keine Kontaktreduzierung über Weihnachten. Die Befragung fand kurz vor der Bund-Länder-Einigung zu den Corona-Maßnahmen am Mittwoch statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 06:00 Uhr