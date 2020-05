Laut ARD-Deutschland-Trend will die Mehrheit will an Corona-Einschränkungen festhalten

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will laut dem neuen ARD-Deutschlandtrend an den Corona-Beschränkungen festhalten. 56 Prozent der Befragten sprechen sich demnach gegen eine weitere Normalisierung aus. Dagegen befürworten 40 Prozent stärkere Lockerungen. Für weniger Einschränkungen sind vor allem Anhänger der AfD und der FDP. Auch die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende stößt bei der Mehrheit der Befragten auf Kritik. 56 Prozent meinen, es sei falsch, die Spiele wieder aufzunehmen. Nur knapp ein Drittel der Befragten sind dafür.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 06:00 Uhr