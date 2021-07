Laut Altmaier im Juli eine Million E-Autos auf den Straßen

Bei Besuch von Maas in Polen werden Differenzen deutlich

Warschau: Bei einem Besuch von Bundesaußenminister Maas in Polen sind Meinungsverschiedenheiten offen aufgetreten. Der polnische Außenminister Rau kritisierte, das Problem der Reparationszahlungen für deutsche Verbrechen an der polnischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg sei weiterhin ungelöst. Maas entgegnete, die Reparationsfrage sei rechtlich und politisch abgeschlossen. Er freue sich aber darauf, in Zusammenarbeit mit dem Nachbarland ein Gedenk- und Mahnmal für die deutschen Verbrechen in Polen einzurichten. Die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bezeichnete der polnische Außenminister als Sicherheitsrisiko für Europa. Sie dürfe nicht fertiggestellt werden. Darauf reagierte Maas mit dem Hinweis, dass Deutschland in eine schwierige Situation kommen würde, wenn wirtschaftliche Beziehungen mit Russland nicht mehr möglich wären.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.07.2021 19:30 Uhr