Laut Aktion Mensch schneidet Deutschland bei Inklusion schlecht ab

Bonn: Deutschland schneidet bei der Inklusion schlecht ab. So lautet das Fazit der Hilfsorganisation "Aktion Mensch". Eine Sprecherin sagte anlässlich des 15. Jahrestags der UN-Behindertenrechtskonvention, Deutschland habe bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen einen Rückstand. In den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen gebe es zu viele Sonderstrukturen und Benachteiligungen. "Aktion Mensch" bezieht sich dabei auf Daten einer in Auftrag gegebenen Studie vom Januar 2024. Die Organisation fordert mehr Inklusion an Schulen, einen inklusiven und barrierefreien Wohnungsmarkt und mehr Offenheit bei Arbeitgebern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 13:00 Uhr