Laut Aiwanger hat Corona die Zusammenarbeit mit der CSU belastet

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach Ansicht von Freie-Wähler-Chef Aiwanger hat das Corona-Krisenmanagement die Zusammenarbeit mit der CSU in Bayern belastet. Der Focus in der Krise lag Aiwanger zufolge ausschließlich auf Ministerpräsident Söder, die treibende Rolle der Freien Wähler in der Koalition sei dadurch nicht rübergekommen. Seine Partei hätte viele Öffnungen gerne früher gehabt, aber nicht bekommen, so der Vorsitzende der Freien Wähler. Allerdings sehe er das Verhältnis zur CSU deshalb nicht dauerhaft belastet, so Aiwanger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 06:00 Uhr