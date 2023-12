Laura Nolte siegt zum weltcup-Auftakt im Zweierbob

La Plagne: Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte konnte zum Start in den Weltcup-Winter gleich den ersten Sieg einfahren. Die 25-Jährige verwies im französischen La Plagne Weltmeisterin Kim Kalicki mit zwölf Hundertsteln Vorsprung auf den zweiten Rang. Zusammen mit Anschieberin Neele Schuten knüpfte Nolte damit nahtlos an die zwei Erfolge zum Abschluss der vergangenen Saison an. Dritte wurde die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 12:00 Uhr