Nachrichtenarchiv - 27.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die Berlinerin Laura Lindemann beim Triathlon der Frauen eine Medaille verpasst. Sie kam auf Rang acht. Gold holte sich Flora Duffy aus Bermuda, Silber ging an die Britin Georgia Taylor-Brown und Bronze an Katie Zaferes aus den USA.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 02:00 Uhr