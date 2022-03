Latif: "Klimawandel ist Schicksalsfrage für die Menschheit insgesamt"

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Klimaforscher Latif fordert als Konsequenz aus dem Ukraine-Konflikt einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Im BR sagte Latif, er hoffe jedenfalls, dass man jetzt nicht in die andere Richtung gehe und doch länger an der Atomkraft und an der Kohle festhalte. Der Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum in Kiel erkärte mit Blick auf den gestern veröffentlichten Weltklimabericht, man müsse jetzt endlich die Trendwende hinbekommen - weltweit. Denn national sei das Klima nicht zu retten. Wörtlich sagte er: "Es gibt niemanden, der davon nicht betroffen ist."

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.03.2022 09:15 Uhr