Lastwagenfahrer schmuggelt 32 Pistolen in der Fahrerkabine

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Das Amtsgericht hat einen Lastwagenfahrer wegen Waffenschmuggels zu einer Haftstrafe verurteilt. Der 41-Jährige soll in der Fahrerkabine seines Kühltransporters insgesamt 32 Pistolen versteckt haben. Beamte fanden bei einer Kontrolle zunächst drei in Stoff eingewickelte Waffen. Für die Verstecke der übrigen Pistolen mussten sie Teile der Standheizung und die Abdeckung des Armaturenbretts abmontieren. Der Mann war auf dem Weg in die Niederlande. Der Zoll hatte ihn bereits vor einem Jahr auf der Autobahn in der Nähe von Straubing aufgegriffen. Nun wurde in Regensburg das Urteil gesprochen, es ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 11:45 Uhr