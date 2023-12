Lastwagen fährt in Passau in Fußgängergruppe - eine Frau wurde getötet

Passau: Im Zentrum der niederbayerischen Stadt ist am Vormittag ein Lastwagen in Passanten gerast und hat dabei eine Frau getötet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden der LKW-Fahrer und vier weitere Menschen dabei verletzt - die meisten von ihnen schwer. Wie unser Passauer Korrespondent berichtet, rammte der Lastwagen in der Bahnhofsstraße mit erheblicher Geschwindigkeit eine Laterne und ein Geschäftshaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei deutet derzeit nichts auf einen Anschlag hin, sondern eher auf einen Unfall. Möglicherweise hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme. Medienberichten zufolge könnte der Fahrer aber auch einem Bus ausgewichen sein und steuerte den Lastwagen dann versehentlich in die Passanten. Die Polizei sperrte das Areal weiträumig ab. Außerdem waren etliche Feuerwehrleute und Rettungskräfte vor Ort - ebenso mehrere Hubschrauber.

