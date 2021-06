Laschet würdigt verstorbenen Stararchitekten Böhm

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat den verstorbenen Gottfried Böhm als einen der bedeutendsten Architekten der Nachkriegszeit gewürdigt. Mit seiner einzigartigen Architektur habe Böhm es zu Weltruhm gebracht, sagte Laschet über den im Alter von 101 Jahren gestorbenen Architekten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn nannte Böhms Tod einen großen Verlust für die Denkmalkultur in Deutschland. Er habe mit seinen großartigen Bauskulpturen eine ganze Epoche geprägt. Böhm entwarf unter anderem die Stadtbibliothek Ulm, das Pfarrheim St. Wolfgang in Regensburg und war über sein Büro am Entwurf des neuen Staatlichen Ägyptischen Museums in München beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 15:00 Uhr