Laschet will nach Ostern eine einheitliche Regelung für Schulen erreichen

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Laschet fordert für die Schulen in Deutschland bundesweit einheitliche Öffnungsregeln. Seinen Worten nach sollte sich die Kultusministerkonferenz auf eine gemeinsame Lösung verständigen, die dann von den Bundesländern selbstständig und verbindlich umgesetzt wird. Laschet sagte, bis zum Schulbeginn nach den Osterferien solle eine solche einheitliche Antwort erfolgen. Der CDU-Chef verlangt außerdem, dass alle Schüler und Schülerinnen zweimal pro Woche getestet werden. Der Städte- und Gemeindebund befürwortet sogar eine Testpflicht für Schüler. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte, wer sich nicht testen lassen wolle, sollte nach den Ferien nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Bundesländer bereits eine Testpflicht beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 14:00 Uhr